Юный житель Кривого Рога оспорил результаты теста ВНО и добился справедливой оценки

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написала преподаватель Криворожского Центрально-Городского лицея Наталья Мостепан.

Абитуриент Николай Заец получил 199 баллов по результатам Внешнего независимого оценивания по математике и не согласился с такой оценкой. Он подал апелляцию в Центр оценивания качества образования, которую специальная комиссия удовлетворила после пересмотра теста - как оказалось, парню действительно не досчитали один балл.

"Выпускник 11-А класса Криворожского Центрально-Городского лицея Заяц Николай доказал, что сдал ВНО на 200 баллов", - написала Наталья. - "За 200 баллов по математике Николаю пришлось побороться. Согласно результатам ВНО, юноша получил 199 баллов, однако был уверен, что выполнил все задачи на отлично. После апелляции получил вожделенных 200 баллов, подтвердив свои высокие знания".

Таким образом, Николая Заец стал вторым выпускником лицея, который получил максимальный балл по ВНО. Отмечается, что ученик 11-А класса трижды становился призером Всеукраинской олимпиады по математики, а в 2020 году занял первое место на областном этапе. Его успех с ВНО яркий пример того, что украинцы должны быть готовы до последнего отстаивать свои права и оспаривать неправильные оценки.

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