Украинцы, не имеющие счетчиков, в скором времени рискуют остаться без газа

В частности, отключать потребителей, у которых отсутствует специальный счетчик в домах, начнут с 1 января 2021 года.

Такая норма прописана а законе «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», который был утвержден в далеком 2017 году, но после нескольких отсрочек, вступит в силу в выше перечисленный период.

Речь идет о домохозяйствах, в которых газ используется для приготовления пищи.

Некоторых потребителей уже активно уведомляют о возможном блокировании газа, если они к указанному сроку не обзаведутся газовыми счетчиками.

По предварительным данным, счетчики учета газа отсутствуют в квартирах и домах миллионов украинцев. По подсчетам специалистов, без счетчиков живут примерно в 2-3 миллиона граждан.

Ранее украинцев предупредили о резком подорожании цен на газ. Эксперты прогнозируют, что в 2021-2022 годах стоимость гигакалории тепла для населения подорожает примерно до 3 тысяч гривен. Это произойдет в том случае, если газ на европейском рынке подорожает до до 230-250 евро. Тем временем "Нафтогаз" отметил, что в августе цена уже поднялись на 9% и составила 3,24 гривен за кубометр.

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