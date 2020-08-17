Британська супермодель Демі Роуз похвалилася значними формами, вбравшись в наряд з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель вирішила зробити собі красиві кіски, демонструючи апетитні форми спершу зверху, а потім і зовсім поблизу. При цьому доповнити образ Роуз вирішила за допомогою ефектного макіяжу.

Як можна помітити, фігуру красуня підкреслила за допомогою елегантно паска, який висів на талії.

Однак шанувальників модель вирішила залишити без права що-небудь сказати, викинувши кадри в Сторіс.

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На фото красуня показала себе у квітковому платті, яке підкреслило ідеальну талію. Декольте у Демі виявилося дуже великим, зірка без сорому демонструвала пишні груди. Волосся Роуз зібрала у хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери, сидячи біля басейну. Як можна помітити, модель відпочиває на Ібіці.

Модель була в яскравому купальнику, верх якого підходив для заняття серфінгом. Демі натягнула на великі груди купальний топік з довгими рукавами. Грайлива красуня розстебнула одяг на блискавці, ледь не виваливши пишні груди.

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