Британская супермодель Деми Роуз похвасталась внушительными формами, нарядившись в наряд с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель решила сделать себе красивые косички, демонстрируя аппетитные формы сперва сверху, а потом и вовсе вблизи. При этом дополнить образ Роуз решила при помощи эффектного макияжа.

Как можно заметить, фигуру красотка подчеркнула при помощи элегантно пояска, который висел на талии.

Однако поклонников модель решила оставить без права что-либо сказать, выбросив кадры в Сторис.

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На фото красотка показала себя в цветочном платье, которое подчеркнуло идеальную талию. Декольте у Деми оказалось очень большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь. Волосы Роуз собрала в хвост, а сама смотрела в объектив камеры, сидя у бассейна. Как можно заметить, модель отдыхает на Ибице.

Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом. Деми натянула на большую грудь купальный топик с длинными рукавами. Игривая красотка расстегнула одежду на молнии, едва не вывалив пышную грудь.

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