Известная модель Деми Роуз показала себя в горячем ракурсе и рассказала о своей прошлой жизни

На фото красотка показала себя в цветочном платье, которое подчеркнуло идеальную талию. Декольте у Деми оказалось очень большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь. Волосы Роуз собрала в хвост, а сама смотрела в объектив камеры, сидя у бассейна. Как можно заметить, модель отдыхает на Ибице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Узнала о своих прошлых жизнях сегодня. Одна была русалкой в Тихом океане", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 250 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это платье", "Красота", "Пылающая", "Красотка снова и снова", "Ангел во плоти", "Красивая женщина".

Ранее мы писали, что британская модель Деми Роуз покрутилась перед камерой в соблазнительном виде.

Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом. Деми натянула на большую грудь купальный топик с длинными рукавами. Игривая красотка расстегнула одежду на молнии, едва не вывалив пышную грудь.

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй решила сняться без белья в бунтарском образе.

Соммер снялась в дерзкой куртке со змеиным принтом и черном белье. При этом девушка осталась без лифчика, совсем не испытывая смущения перед обхективом.

Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла халатик и показала необъятные формы без белья

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