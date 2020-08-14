Известная модель Деми Роуз показала себя в горячем ракурсе и рассказала о своей прошлой жизни

На фото красотка показала себя в цветочном платье, которое подчеркнуло идеальную талию. Декольте у Деми оказалось очень большим, звезда без стыда демонстрировала пышную грудь. Волосы Роуз собрала в хвост, а сама смотрела в объектив камеры, сидя у бассейна. Как можно заметить, модель отдыхает на Ибице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Found out about my past lives today... Uno siendo una Sirena en el Pacifico 🧜🏽‍♀️ 🤍

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"Узнала о своих прошлых жизнях сегодня. Одна была русалкой в Тихом океане", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 250 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это платье", "Красота", "Пылающая", "Красотка снова и снова", "Ангел во плоти", "Красивая женщина".

Ранее мы писали, что британская модель Деми Роуз покрутилась перед камерой в соблазнительном виде.

Модель была в ярком купальнике, верх которого подходил для занятия серфингом. Деми натянула на большую грудь купальный топик с длинными рукавами. Игривая красотка расстегнула одежду на молнии, едва не вывалив пышную грудь. 

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй решила сняться без белья в бунтарском образе.

Соммер снялась в дерзкой куртке со змеиным принтом и черном белье. При этом девушка осталась без лифчика, совсем не испытывая смущения перед обхективом. 

Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла халатик и показала необъятные формы без белья

А еще Politeka сообщала, что знойная Деми Роуз восхитила шалостями в невероятном леопардовом бикини

Также Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй покорила фигурой с бусами на самых интересных местах