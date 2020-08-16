Після публічного скандалу дружини Віктора Павлика-колишня і нинішня-видалили листування

Нагадаємо, що раніше колишня дружина Віктора Павлика Лариса Созаєва, а також мати померлого сина Павла, який помер 7 серпня після тривалої хвороби, поставила на місце нову дружину співака Катерину Репяхову, передає Рoliteka.net

Екс-дружину розлютило відео 26-річної Репяхової, яка розмірковує про те, що таке біль втрати і засуджує суспільство за те, що воно «змушує демонструвати ось це горе».

Вбита горем мати дозволила Репяховой радіти і веселитися і повідомила, що їх спільний з Віктором Павликом син терпіти не міг нову обраницю батька.

"Знімай чорний одяг і живи так, як ти жила весь цей час! Не позорься!» ,- написала Созаєва.

Після того, як пост Созаєвої викликав шквал критики і засудження на адресу Репяховой і Віктора Павлика з боку шанувальників, Лариса видалила пост і подякувала всім, хто її підтримав.

Катерина Репяхова, в свою чергу, також видалила відео, які спровокували скандал в мережі. Також дівчина відреагувала на слова Созаєвої і зазначила, що "не дозволить нікому її ображати і буде захищати".

Кілька годин тому Лариса Созаєва на своїй сторінці у Фейсбук зробила ще одне важливе повідомлення.

"Паша дуже любив батька, злився, переживав і прощав. І старший син Саша і Христинка - вони його діти - продовжують любити і підтримувати.

Найважливіше для Віктора це самореалізація, робота і допомога своїм дітям!

Тому працювати йому необхідно! Не будемо це більше обговорювати!

Спасибі, дорогі мої, за розуміння!» ,- написала жінка.

У коментарях під постом користувачів мережі знову підтримали Ларису, проте багато хто обурив те, що сам Віктор Павлік виступав на весіллі, а його дружина-менеджер там теж була присутня.

"Ви дуже мудра жінка! Захоплююся Вами!»,

"Якось неправильно на 9 день, співати і бавитися на весіллі (((хоча б трохи поваги для свого померлого сина»,

"Все одно-він для мене (особисто) не той Віктор, якого я слухала і любила.і не буде вже ніколи колишнім улюбленим співаком»,

"Лора! Не перестаю дивуватися твоїй порядності і людяності! Розумниця!»,

"Чому мужики змінюють нормальних осудних жінок на говорять труси? Питання риторичне!»,

«Ви-чудо жінка! Ви, виховали гідного сина! Світла йому пам'ять! А вам, сил пережити це горе", пишуть люди.

Нагадавши, стан Павлика після трагедії з сином нестабільний, Молода дружина не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина.

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