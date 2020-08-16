После публичного скандала жены Виктора Павлика - бывшая и нынешняя - удалили переписки
Напомним, что ранее бывшая супруга Виктора Павлика Лариса Созаева, а также мать умершего сына Павла, который скончался 7 августа после продолжительной болезни, поставила на место новую жену певца Катерину Репяхову, передает Рoliteka.net
Экс-жену разозлило видео 26-летней Репяховой, которая рассуждает о том, что такое боль утраты и осуждает общество за то, что оно «заставляет демонстрировать вот это горе».
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Убитая горем мать разрешила Репяховой радоваться и веселиться и сообщила, что их общий с Виктором Павликом сын терпеть не мог новую избранницу отца.
«Снимай чёрную одежду и живи так, как ты жила все это время! Не позорься!», - написала Созаева.
После того, как пост Созаевой вызвал шквал критики и осуждения в адрес Репяховой и Виктора Павлика со стороны поклонников, Лариса удалила пост и поблагодарила всех, кто ее поддержал.
Катерина Репяхова, в свою очередь, также удалила видео, которые спровоцировали скандал в сети. Также девушка отреагировала на слова Созаевой и отметила, что "не позволит никому ее оскорблять и будет защищать".
Несколько часов назад Лариса Созаева на своей странице в Фейсбук сделала еще одно важное сообщение.
«Паша очень любил отца, злился, переживал и прощал. И старший сын Саша и Кристинка - они его дети - продолжают любить и поддерживать.
Самое важное для Виктора это самореализация, работа и помощь своим детям!
Поэтому работать ему необходимо! Не будем это больше обсуждать!
Спасибо, дорогие мои, за понимание!», - написала женщина.
В комментариях под постом пользователей сети снова поддержали Ларису, однако многие возмутили то, что сам Виктор Павлик выступал на свадьбе, а его жена-менеджер там тоже присутствовала.
«Вы очень мудрая женщина! Восхищаюсь Вами!»,
«Как-то неправильно на 9 день, петь и забавляться на свадьбе (((хотя бы немного уважения для своего умершего сына»,
«Все равно- он для меня( лично) не тот Виктор,которого я слушала и любила.и не будет уже никогда прежним любимым певцом»,
«Лора! Не перестаю удивляться твоей порядочности и человечности! Умница!»,
«Почему мужики меняют нормальных вменяемых женщин на говорящие трусы? Вопрос риторический!»,
«Вы-чудо женщина! Вы, воспитали достойного сына! Светлая ему память! А Вам, сил пережить это горе», пишут люди.
Напомним, состояние Павлика после трагедии с сыном нестабильное, молодая жена не сдержалась.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал видео с последним обращением сына.
Также Politeka писала, что сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото