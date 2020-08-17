Погода в Україні 17 серпня розійдеться поповній, грозові дощі навідріз відмовляться залишати країну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.

Так, на заході очікуються грозові дощі, які накриють Львівську, Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. На решті частини регіону буде сонячно і тепло. Повітря прогріється до 26-29 градусів за Цельсієм, які вночі змінять комфортні 13-18 тепла.

На півночі країни сьогодні буде сонячно і тепло, без дощів. Столик термометра прогріється до 26-29 градусів зі знаком «плюс», а вночі похолодає до 11-15 за Цельсієм.

У центрі країни сьогодні також жарко і без опадів. Повітря прогріється у світлий час доби до 27-29 спеки, а вночі похолодає до 11-14 градусів за Цельсієм.

Найтепліше буде на півдні, де замість дощів повітря прогріється до 26-30 зі знаком «плюс». Вночі буде свіже - від 13 до 17 градусів.

Без дощів залишаться і жителі Сходу України. Сонце спровокує потепління до 27-29 градусів тепла. Вночі, правда, похолодає до 11-14 градусів зі знаком «плюс».

У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують від 27 до 29 градусів вище нуля. Вночі їх змінять 10-12 тепла.

Крім того, синоптики стверджують, що сьогодні в Карпатському регіоні буде сильна гроза, через що оголошено I рівень пожежної небезпеки. На решті частини країни прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки.

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