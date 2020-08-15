Погода в Украине 16 августа будет определяться антициклоном, который накроет практически все регионы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

«…в Украине погоду будет определять антициклон Emil. Дождей не предвидится. Нюанс. В воскресенье на южном востоке – Сумская, Харьковская, Черниговская – увеличивается облачность и возможны небольшие дожди», - говорится в сообщении.

Диденко утверждает, что сегодня на юге и востоке потеплеет до 23-27 градусов тепла, однако ночью будет явно прохладно.

«Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях от 9 до 13 градусов – это уже нужно доставать не просто пледы, а одеяла», - уточнила она.

В Киеве сегодня, прогнозирует синоптик, будет солнечно и тепло. Воздух в светлое время суток прогреется до 25-27 градусов по Цельсию.

Как сообщалось ранее, пик 35-градусной жары в августе придется на Яблочный Спас (19 число) и день-два до него и после него в зависимости от региона.

Сразу после Спаса придут три дня дождей и снижение температуры – до чуть выше +20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.

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