Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в " Сватах», показала кадр, зроблений під час зйомок нового серіалу

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці Instagram в розділі» сторіз", передає Politeka.net.

Відзначимо, що з 28 липня, в місті Чорноморську Одеської області стартували зйомки другого сезону комедійного серіалу "папік" від студії "Квартал 95". За сюжетом головна героїня родом з цього міста, про що неодноразово згадувалося в першому сезоні серіалу.

У зйомках взяла участь і 25-річна Анна Кошмал. Судячи з постів актриси, якими вона регулярно ділиться у своєму мікроблозі, вона з колегами встигали відпочити в перерві між роботою.

Цього разу Анна показала кадр, зроблений на знімальному майданчику. Актриса постала в досить спокусливому образі. Вона сиділа з іншими учасниками проекту закинувши ногу на ногу в короткій спідниці і яскраво-червоному топі, розстебнутим на кілька гудзиків. Дівчина була взута в босоніжки на високих підборах, а волосся її було розпущене.

Шанувальники не змогли відреагувати на новий знімок, так як він розміщений в розділі "сторіз", де як відомо, коментарі відключені.

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Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал не перестає дивувати:"хто ж так ванни приймає".

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