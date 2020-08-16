Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, поделилась с поклонниками кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткий ролик, на котором танцевала на пляже. Ксения была одета в бикини. В кадр попала только верхняя часть купальника, так как девушка снимала себя самостоятельно. Образ отдыхающей красотка дополнила большой соломенной шляпой.

Ксения танцевала под песню Насти Каменских «Воспоминания». Она соблазнительно позировала на камеру, крутилась, извивалась и посылала поклонникам воздушные поцелуи. Стоит отметить, что Ксения на видео была сильно похожа на свою старшую сестру.

Ранее мы писали, что Ксения Лобода отметила 28-й день рождения. В честь праздника красотка поделилась в сети соблазнительным фото, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка смеялась и выглядела очень счастливой.

Кроме этого, недавно Ксения поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в леопардовом купальнике, сверху которого надела прозрачную черную накидку. Девушка сидела на диванчике на фоне моря. Она спрятала лицо за солнцезащитными очками.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".