Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася своєю красунею-молодшою сестрою в розкішній сукні

13 серпня молодша сестра артистки відзначила свій 28-й день народження. З цього приводу Лобода опублікувала зворушливий вітальний пост у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"З Днем народження, моя сестричка. Будь щаслива! Я завжди поруч", - написала співачка.

Вона також поділилася новою спільною фотографією з іменинницею. На ній Світлана позує в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами і чорним корсетом з оригінальною білою обробкою. Волосся співачки зачесане назад, а стильний сріблястий клатч відмінно доповнив святковий лук.

У свою чергу, Ксенія позує поруч зі старшою сестрою в розкішній довгій сукні золотистого кольору. Блискучий наряд з високим вирізом на спідниці ідеально поєднується з її засмаглою шкірою. Дівчина виглядає справжньою красунею, здатною затьмарити навіть свою шикарну сестру.

У коментарях до посту відзначилася Віра Брежнєва, яка написала:

"Красиві з іменинницею!".

Шанувальники Лободи також бурхливо відреагували на знімок і почали засипати іменинницю привітаннями.

"Яка красуня сестра! З днем народження! Удачі у всьому! Сукня приголомшлива! Ноги...Я не можу на вас надивитися", "вітаю красуню Лободу з днем народження", "Ах...Які ноооогіііі", "Вау! Які красуні! Дуже схожі. Ксюша Лобода, з Днем Народження! Всього самого найкращого", "Ого. Красуня. Але зовсім інша. Ви як дві половинки прекрасного", "так. Сестра вогонь. Світлана просто відпочиває", "Супер ракурс", "непристойно довгі ноги", - пишуть люди.

Нагадавши, засмагла Лобода в чорно-білому бікіні несподівано показала себе в повний зріст.

Як повідомляла Politeka, красуня-сестра Світлани Лободи потрясла одкровенням, приспустивши сукню.

Також Politeka писала, що палка Лобода в леопардовому бікіні показала свою любов.