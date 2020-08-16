Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о своей награде и даже затронула тему романа с Даном Баланом

Не так давно Тину Кароль наградили почетным орденом княгини Ольги. По этому поводу Тина успела уже дать не одно интервью, поэтому одно из них появилось на фан-странице в Инстаграм, посвященной творчеству Кароль.

В ролике Тина отметила, что не знает, какие привелегии дает награда и даже на пенсии этого не удастся узнать, ведь она сидеть без дела не собирается. Также телеведущий поинтересовался, поздравил ли Дан Балан исполнительницу с награждением.

Напомним, Тине и Дану приписывают любовный роман уже не первый год после совместного участия в "Голосе страны", поэтому каждое упоминание звезд, касательно друг друга, не остается без внимание фанатов.

Отвечая на интригующий вопрос телеведущего, Тина тут же смутилась и отвела взгляд, сказав лишь: "Я тебе не скажу", провоцируя тем самым интригу.

«А я тобі не скажу 😍ат-ат-ат😍», «Но зато мы знаем ,что Дан Балан лайкнул 👀», «От пам пам пам дожили до ать ать 😅 Ну хоть что то )))», «Фантиночка молодец,выставили самое интересное🙈😉🤗», «Ох, когда же наступит тот день, когда нам всё скажут😅», «После таких интервью у Тины обратной дороги нет, только замуж за Даника😂», «Самый актуальный кусок интервью ПОЛУЧАЕЦА 😂❤️», «Почему же! Дан поздравил Тину лайком под фото. Этого достаточно😂», «Новая стадия началась ❤️», «Они Вам ничего не скажут.Не чего говорить,» - пишут фанаты.

Не так давно певица трогательно обратилась к покойному мужу по поводу его дня рождения.

Мужчина праздновал бы свой день рождения, поэтому на фан-аккаунте Тины появилось несколько тематических постов. Напомним, Евгений Огир умер в возрасте 32 лет в 2013 от рака желудка. Для Тины Кароль Огир изначально был продюсером (с 2007 года) и мужем (с 2008). У пары родился мальчик по имени Вениамин.

«Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Часть моего сердца умерла. Это невозвратно, это никогда не встретить снова… Вопрос «Когда ты перестанешь чувствовать себя одинокой?» — это как дерганье за косичку. Хочется махнуть по руке и сказать: «Ну, хватит уже»», - сообщается также на фан-странице Тины.

Поклонники бурно отреагировали на все посты, посвященные Евгению:

«С памяти не сотрется никогда и не надо,ведь это счастливые моменты жизни! И пусть часть Ее сердца, возможно останется в прошлом, но главное, что Любовь есть, она живет и она придет к Тине вновь, обязательно!», «Жаль её будущего избранника, если таковой конечно появится... Пропитана какой-то вечной грустью... Но, очень красивая...», «Но ведь носить образ чёрной вдовы всю жизнь невозможно.. Зачем???🙏».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".