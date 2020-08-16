Національний банк України збільшив покупку долара в 5,5 рази

Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, з 10 по 14 серпня 2020 року НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку (223,00 млн доларів), збільшивши її 5,5 рази в порівнянні з минулим тижнем.

Таким чином, Національний банк скористався зміцненням курсу гривні на міжбанку для поповнення своїх золотовалютних резервів.

За даними Центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4277,90 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів.

Раніше ми повідомляли, що голова ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що з початку року розмір заощаджень громадян істотно скоротився.

"... у першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%», - йдеться в повідомленні.

Також відзначимо, що після анонсування Кабміном підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з вересня цього року, експерти прогнозують, що разом з тим прискориться інфляція і подорожчає долар до 30 гривень.

У той же самий час, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для подорожчання долара до 30 гривень.

Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти.

Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, зарплати уріжуть ще більше: названі терміни.

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