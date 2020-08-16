Национальный банк Украины увеличил покупку доллара в 5,5 раза

Как передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, с 10 по 14 августа 2020 года НБУ продолжил покупку валюты на межбанке (223,00 млн долларов), увеличив ее 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей.

Таким образом, Национальный банк воспользовался укреплением курса гривны на межбанке для пополнения своих золотовалютных резервов.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4277,90 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что с начала года размер сбережений граждан существенно сократился.

«…в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%», - говорится в сообщении.

Также отметим, что после анонсирования Кабмином повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен с сентября этого года, эксперты прогнозируют, что вместе с тем ускорится инфляция и подорожает доллар до 30 гривен.

В то же самое время, министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для подорожания доллара до 30 гривен.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты.

Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

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