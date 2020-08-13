Російська співачка Алла Пугачова блиснула фігуркою в короткій молодіжній сукні поруч з чоловіком

Як передає Politeka.net, архівне фото Пугачової поруч з її чоловіком, Максимом Галкіним, з'явилося на фан-акаунті їх дочки Лізи. Пугачова була одягнена в чорну сукню трохи вище колін і білі кросівки. Виглядала співачка дуже свіжо. Поруч стояв Галкін, який тримав в руках букет квітів, а іншою рукою обіймав свою дружину.

"Бути коханим-це більше, ніж бути багатим, тому що бути коханим означає Бути щасливим. Клод Тільє», - підписаний знімок.

У коментарях під фото розгорілася справжня дискусія. Пыдписники стали обговорювати, що краще – гроші або щастя.

"А коли бути коханим і багатим подвійно добре","красива пара, будьте щасливі", "любити і бути коханим, коханою, ваш випадок", " Красиво! Гармонійно! Щастя Вам", "заздрісні нехай заздрять скільки завгодно. Ви красива пара дуже, але наша Аллочка, сама найкраща і красуня!»,- пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто накинувся на примадонну зі словами критики.

"Жила б на пенсію 8500, подивилися б на їхнє щастя», «якби не була багатою, не стала б коханою», - пишуть підписники.

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