Дружина відомого російського артиста Олександра Ревви захопила ніжним образом в компанії своєї подруги
Анжеліка Ревва поділилася розповіддю про близьку для неї людину в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, дружина Артура Пирожкова (сценічний псевдонім Ревви) зізналася, що в її житті крім чоловіка і дітей є ще одна дуже близька людина – подруга.
«Найбільш світла позитивна щира і легка людина на землі! Любов безумовна, доросла - це про наші відносини! Ми доповнюємо один одного, разом розвиваємося і розвіюємося теж разом ми навіть дітей синхронно народжували)) У нас на двох чотири дочки і вони загальні…Дашулька моя, це зізнання тобі в любові!», - написала Ревва.
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Дружина артиста також поділилася спільними фотографіями зі своєю подругою. На них Ревва позує в довгій бежевій сукні, що підкреслює її ідеальну фігуру, і кофті їй у тон, яку красуня кокетливо спустила з плечей.
На одному з фото Ревва витончено підняла руки над головою і вигнулася в бік.
Підписники Ревви бурхливо відреагували на її публікацію.
«Анжела і Даша! Дуже приємно дізнатися, що є така міцна дружба! Ви молодці! Це величезне щастя знайти один одного, напевно це так само важливо, як вийти заміж за гідного чоловіка», «Дуже красиві. І фотки відпад!», «Жіноча дружба, це сила», «Солодкі», - пишуть люди.
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