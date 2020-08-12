Відома російська телеведуча Настя Івлєєва здивувала несподіваним перетворенням

Зірка "Орла і решки" відома своїм почуттям гумору і часто смішить шанувальників кумедними витівками. На цей раз вона вирішила порадувати фанатів незвичайним образом з вусами. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

На нових кадрах Івлєєва постала в чоловічому костюмі і кепці. Образ доповнило "сиве" волосся і маска для Instagram у вигляді вусів.

"Так, я працюю сьогодні під прикриттям, тому якщо мене побачите, не паліть", - звернулася до підписників ведуча.

На жаль, дізнатися, як фанати Івлєєвої відреагували на таку кардинальну зміну іміджу, неможливо, так як в розділі сторіз немає коментарів. Однак, можна припустити, що багато хто був здивований таким перетворенням.

До цього ми писали, що Івлєєва здивувала зовнішністю після важкої хвороби. Свіже відео, на якому Настя привіталася з шанувальниками, з'явилося у неї в Instagram. Зірка виглядала посвіжілою і покращала, що дуже здивувало шанувальників, адже зовсім недавно артистка перехворіла китайським вірусом.

Тепер красуня позувала в автомобілі зі свіжою зачіскою і маскою на обличчі. Вона виглядала чудово, хоч її волосся і не були укладені як треба.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" в зухвалому міні показав, чим її нагородила природа.

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