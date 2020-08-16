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Курс валют в Україні 16 серпня здивує цифрами, які застигнуть перед грандіозним падінням

Так, Долар почне тиждень з неймовірного падіння: -6,09 за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини останнього робочого дня долар вже впав до 27,3473, тому гривня трохи послабила тиск. Через це валюта трохи набрала.

Курс валют 16 серпня буде виглядати наступним чином: