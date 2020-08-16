Курс валют в Україні 16 серпня здивує цифрами, які застигнуть перед грандіозним падінням

Так, Долар почне тиждень з неймовірного падіння: -6,09 за банкноту з Бенджаміном Франкліном. До середини останнього робочого дня долар вже впав до 27,3473, тому гривня трохи послабила тиск. Через це валюта трохи набрала.

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Курс валют 16 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2740,83 грн;

100 євро - 3241,85 грн.

Київ і шість областей України не готові до пом'якшення карантину за даними МОЗ

Станом на 15 серпня не відповідають критеріям для зняття карантинних обмежень Київ, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Волинська області.

У кожному з перерахованих регіонів перевищено як мінімум один з показників.

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"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір ...Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію", - зазначив він.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про те, які школи не відкриються з 1 вересня

У зв'язку з тим, що санітарно-епідеміологічна ситуація на території деяких українських областей залишає бажати кращого, частина навчальних закладів не почнуть працювати з 1 вересня 2020 року.

Як повідомляється, представники МОЗ прийняли рішення про обмеження функціонування деяких навчальних закладів.

Йдеться про школи, які розташовуються на територіях, що входять в так звану «червону зону».

Нагадаємо, що МОН виніс довгоочікуваний вердикт по шкільних лінійках: "пропонуємо 1 вересня....".

Як повідомляла Politeka, посилення карантину не допомогло, МОЗ зробило термінову заяву: "ми будемо...".

Також Politeka писала, що в школах з 1 вересня вводять нові правила, Шмигаль озвучив деталі: "діти будуть вчитися...".



 

 