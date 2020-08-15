Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Пісня Атлантида 🐬 💜 заходи сонця - мій улюблений час доби🥰", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Демі Роуз позує в тісному купальнику спиною на камеру, демонструючи розкішну фігуру. Красуня при цьому млосно заглядає в кадр.

«Кішечка дражниться», «чудова», «красуня», «ідеальний ангел на тлі розкішного моря», «чертовски мила красуня», «магічна красуня! Слів не достатньо», «неймовірний вид», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що британська модель Демі Роуз виставила напоказ великі обсяги.

Зірка мало не щодня демонструє свої великі груди. В одному з останніх сторіз в Instagram красуня постала в одній сукні-халатику, під яким нічого не було.

Модель засвітила величезні груди, трохи відчинивши одяг. Вона блиснула своїми принадами в різних ракурсів.

Величезні принади виглядали на кадрах чудово і притягували погляд. Тонка тканина халата, здавалося, від легкого вітерця зможе показати все найінтимніше, а це заводить будь-кого.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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