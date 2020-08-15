Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Песня Атлантида 🐬 💜 Закаты - мое любимое время суток 🥰», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Деми Роуз позирует в тесном купальнике спиной на камеру, демонстрируя роскошную фигуру. Красотка при этом томно заглядывает в кадр.

«Кошечка дразнится», «чудесная», «красотка», «идеальный ангел на фоне роскошного моря», «чертовски милая красотка», «магическая красотка! Слов не достаточно», «невероятный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что британская модель Деми Роуз выставила напоказ большие объемы.

Звезда чуть ли не каждый день демонстрирует свою большую грудь. В одном из последних сториз в Инстаграм красотка предстала в одном платье-халатике, под которым ничего не было.

Модель засветила огромную грудь, немного распахнув одежду. Она блеснула своими прелестями в разных ракурсов.

Огромные прелести смотрелись на кадрах превосходно и притягивали взгляд. Тонкая ткань халата, казалось, от легкого ветерка сможет показать все самое интимное, а это заводит любого.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами