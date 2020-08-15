Погода в Україні 16 серпня визначатиметься антициклоном, який накриє практично всі регіони
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко.
"...в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Дощів не передбачається. Нюанс. У неділю на південному сході – Сумська, Харківська, Чернігівська – збільшується хмарність і можливі невеликі дощі», - йдеться в повідомленні.
Діденко стверджує, що сьогодні на півдні та сході потеплішає до 23-27 градусів тепла, проте вночі буде явно прохолодно.
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"Найближча мінімальна температура повітря в східних і північних областях від 9 до 13 градусів – це вже потрібно діставати не просто пледи, а ковдри», - уточнила вона.
У Києві сьогодні, прогнозує синоптик, буде сонячно і тепло. Повітря у світлий час доби прогріється до 25-27 градусів за Цельсієм.
Як повідомлялося раніше, пік 35-градусної спеки в серпні припаде на Яблучний Спас (19 число) і день-два до нього і після нього в залежності від регіону.
Відразу після Спаса прийдуть три дні дощів і зниження температури – до трохи вище +20 градусів. Але 24 серпня - в День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.
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