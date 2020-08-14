Погода в Украине на выходных 15-16 августа будет зависеть от антициклона Emil
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.
Отмечается, что будет преимущественно сухо. Вот только в субботу есть вероятность дождя и грозы в Прикарпатье.
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А в воскресенье увеличится облачность и возможные локальные небольшие дожди по северо-востоку - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.
Температура воздуха на ближайших выходных будет в пределах +24… +28 градусов.
Посвежее будет на Севере и Востоке в субботу, прогнозируется +19 +24 градуса. А вот уже в воскресенье потеплеет до +23 +27 градусов.
При этом ночью температура будет значительно ниже.
Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях +9 +13 градусов.
В Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит солнечную погоду. Свежее будет в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25 +27 градусов.
Жаркое лето вернется в Украину на следующей неделе. Снова будет +30 и даже выше.
Как сообщалось ранее, пик 35-градусной жары в августе придется на Яблочный Спас (19 число) и день-два до него и после него в зависимости от региона.
Сразу после Спаса придут три дня дождей и снижение температуры – до чуть выше +20 градусов. Но 24 августа – в День Независимости Украины, погода обещает быть ясной и комфортной.
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