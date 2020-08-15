Російський співак Микола Басков показав свою закордонну відпустку на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Микола Басков відправився у відпустку на узбережжі Італії і поділився своїми емоціями. Артист сфотографував себе нижче пояса, лежачи на шезлонгу-в кадр потрапили його голі ноги і плавки. На задньому тлі можна спостерігати печений пляж, море і прекрасну сонячну погоду.

"Я в раю 🙈 🔥 моя засмага в сторіс)))", - зазначив Микола Басков в описі. У сторіз він дійсно виклав відео, для якого позував з помітно засмаглим обличчям. Він розповів, що зміг дозволити собі всього кілька днів відпочинку.

Користувачі соціальної мережі захопилися виглядом засмаглого Миколи Баскова в одних плавках і залишили багато позитивних коментарів:

"Молодець, супер💪 💪 💪"; "Гаряченько 🔥 🔥 відмінного відпочинку ❤️❤️"; "ух тииии.... А Микола вже в Італії👍 🔥 👏 ласкавого сонечка вам🌞 ☀ 👌"; " Микола, відмінного відпочинку! Выгляд ️ выгляд ️ виглядаєш чудово Море, Сонце, повна гармонія!😍👍☀️🤗♥️"; "Микола прекрасно Вам відпочивати просто супер, які ноги, чого сказати"; " Вау яке місце вибрали прекрасного Вам відпочинку, відпочивайте відмінно і багато цікавого побачите! 🔥 🔥 💥 "; "Який красунчик!!! 😍😍"; "а ніжки нічого і шорти теж)) 😘".

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

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