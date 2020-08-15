Российский певец Николай Басков показал свой заграничный отпуск на пляже

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Николай Басков отправился в отпуск на побережье Италии и поделился своими эмоциями. Артист сфотографировал себя ниже пояса, лежа на шезлонге - в кадр попали его голые ноги и плавки. На заднем фоне можно наблюдать пещаний пляж, море и прекрасную солнечную погоду.

"Я в раю 🙈🔥 мой загар в сторис )))", - отметил Николай Басков в описании. В сториз он действительно выложил видео, для которого позировал с заметно загорелым лицом. Он рассказал, что смог позволить себе всего несколько дней отдыха.

Пользователи социальной сети восхитились видом загоревшего Николая Баскова в одних плавках и оставили много позитивных комментариев:

"Молодец, супер 💪💪💪"; "Горяченько 🔥🔥 отличного отдыха ❤️❤️"; "ух тыыыы.... А Николай уже в Италии👍🔥👏 ласкового солнышка вам🌞☀👌"; "Николай, отличного отдыха! 👍💥🌊🏖️☀️ Выглядишь великолепно море, солнце, полная гармония!😍👍☀️🤗♥️"; "Николай прекрасно вам отдыхать просто супер, какие ноги, чего сказать"; "Вау какое место выбрали прекрасного вам отдыха, Отдыхайте отлично и много интересного увидите! 🔥🔥💥"; "Какой красавчик!!!😍😍"; "а ножки ничего и шорты тоже)) 😘".

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

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