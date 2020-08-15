Співачка зі студії" Квартал 95 " Еліна Мбані показала, як проводить вільний час на природі

Знаменитість опублікувала новий кадр на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", пише Politeka.net.

На фото екзотична красуня відображена на дуже мальовничому тлі річки і дерев. Еліна Мбані опустилася колінами на пострижену зелену галявину в просто літньому вбранні - вона одягла кросівки, білі джинсові шорти і чорний топ. Судячи зі знімка, дівчина не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили сонцезахисні окуляри і рожева наплічна сумочка, волосся Еліна зібрала в один пучок на маківці. Вона повернула голову і ніби очей не може відвести від краси природи.

"Межигір'я ☺ ️ але дуже дуже дуже красиво)))", - підписала вокалістка.

Раніше Еліна Мбані взяла участь в яскравій фотосесії з молодою моделлю Анжеліною Котюк. Спекотні красуні попустували на природі в розкішних шубах. Варто відзначити, що темноволоса Еліна вбралася в чорне хутро, а натуральна блондинка Анжела - в білий.

Дівчата з млосними поглядами дивилися в камеру, обіймаючись і спираючись один на одного. Такий контраст викликав фурор в мережі, користувачі просто засипали красунь компліментами в коментарях і залишили багато лайків під фотографіяями.

Нагадавши, екзотична красуня з " Квартал 95» вразила вигинами у відвертій сукні.

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