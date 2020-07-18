Актриса и певица Элина Мбани, участвующая в проектах «Квартала 95», сверкнула экзотической красотой в белом платье

Как сообщает Politeka.net, свежие кадры красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка выбрала для фотосессии длинное обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Элина позировала возле зеленых растений, распустив свои кучерявые волосы. Выглядела девушка просто изумительно.

Стоит отметить, что, несмотря на участие в «Женском квартале», у Мбани всего 5,3 тысячи подписчиков, которые редко комментируют ее фото. Несмотря на это, девушка продолжает радовать своих поклонников новыми кадрами.

Ранее мы писали, что Элина Мбани устроила фотосессию с лошадями. Девушка была одета в белое платье в горошек. На голове у нее красовались дреды. Она прижалась к лошади и смотрела в камеру.

"Говорят, что лошади очень чувствуют настроение человека. Вот бы все были такими тонкими эмпатами. Не нужно было бы ничего объяснять", - подписала снимок звезда.

Отметим, что Элина Мбани состоит в вокальном квартете «Женского квартала». Вместе с Мартой Адамчук и Верой Кекелией она поет песни в шоу. Сама девушка родом из Винницы. Ее заметили после участия в проектах «Голос країни» и «Х-фактор». Ради участия в проектах она переехала в Киев.

Напомним, что Элина Мбани покружилась в одном лифчике перед камерой: «Настоящая леди».

Как сообщала Politeka, Элина Мбани показала весь свой космос: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Элина Мбани похвасталась цветочками в мини-топе: "Заморская принцесса".