Популярная певица, звезда "Квартал 95" Элина Мбани сверкнула точеной фигурой в красивом концертном платье

У себя в Инстаграм девушка опубликовала очень горячий снимок, передает Politeka.net. Мбани была одета в синее платье с необычным вырезом вверху. Она засветила идеальную зону декольте. Как известно, красотка очень худая, поэтому ее ключицы и красивые тонки руки просто сводят поклонников с ума. Девушка красовалась в разных позах, абсолютно не стесняясь камеры.

«Обожаю, когда Марта Адамчук фотографирует», - подписала фото Элина, намекая, что ее фотографировала коллега по «Женскому кварталу».

За час фото Мбани собрало около 100 лайков. Несмотря на то, что она давно участвует в проектах «Квартал 95», а до этого светилась в талант-шоу, у Мбани не так много подписчиков.

«Звезда», - прокомментировали фото Мбани немногочисленные поклонники.

Ранее мы писали, что Элина Мбани показала, как выглядит в повседневной жизни. Певица позировала в рваных джинсах и коротком топе, а с плеча свисала сумочка. Красотка дополнила образ черными очками и белыми кроссовками.

Кроме этого, недавно звезда устроила фотосессию с лошадью. Мбани заплела себе косички, что сделало ее образ очень горячим. Артистка обнимала лошадь, соблазнительно приоткрыв рот.

Напомним, что Элина Мбани задрала платье перед покорным жеребцом: "Вот бы все были такими".

Как сообщала Politeka, Элина Мбани пленила нежным образом в обтягивающем платье: глаз не отвести.

Также Politeka писала, что Элина Мбани показала весь свой космос: "Какая малышка!".