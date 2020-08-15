Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковські захопила користувачів мережі фігурою у маленькому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm наповнена знімками моделі в пікантних нарядах.

Цього разу шанувальники моделі в Instagram опублікувала знімок Емілі з відпочинку. На ньому дівчина постала у відвертому міні-купальнику, який ледь прикриває її ідеальні форми - головну гордість моделі (щоб побачити відповідний знімок доскрольте новину до кінця).

Цього разу модель підібрала собі темно-шоколадне бікіні, яке підкреслило її спокусливі форми.

Модель показала фото з готелю, на якому позує практично оголеною – крихітний купальник дозволив повною мірою підкреслити тонку талію, залізний прес, а також апетитні груди Ратаковскі.

Дівчина вирішила не доповнювати образ додатковими прикрасами і макіяжем, тому її зовнішній вигляд вийшов природним і невимушеним.

Шанувальники зійшлися на думці, що без макіяжу Ратаковськи виглядає мило і природно, а її фігура дійсно ідеальна.

"Хороший вигляд, красиві форми", " так ідеальна форма тіла ..", "Яка безсоромниця,😂", "Чертовски шикарні булочки", " ви абсолютна досконалість!", "О, мій бог! Ow Вау! ".

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