Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили крохотном купальнике
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.
В этот раз поклонники модели в Instagram опубликовала снимок Эмили с отдыха. На нем девушка предстала в откровенном мини-купальнике, который едва прикрывает ее идеальные формы - главную гордость модели (чтобы увидеть соответствующий снимок доскрольте новость до конца).
В этот раз модель подобрала себе темно-шоколадное бикини, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.
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Модель показала фото с отеля, на котором позирует практически обнаженной – крошечный купальник позволил полной мерой подчеркнуть тонкую талию, железный пресс, а также аппетитную грудь Ратаковски.
Девушка решила не дополнять образ дополнительными украшениями и макияжем, поэтому ее внешний вид получился естественным и непринужденным.
Поклонники сошлись во мнении, что без макияжа Ратаковски выглядит мило и естественно, а ее фигура действительно идеальная.
"Хороший вид, красивые формы", "Так идеальная форма тела ..", "Какая бесстыдница, 😂", "Чертовски шикарные булочки", "Вы абсолютное совершенство!", "О, мой бог! Ow Вау! ".
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