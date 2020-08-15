Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили крохотном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками модели в пикантных нарядах.

В этот раз поклонники модели в Instagram опубликовала снимок Эмили с отдыха. На нем девушка предстала в откровенном мини-купальнике, который едва прикрывает ее идеальные формы - главную гордость модели (чтобы увидеть соответствующий снимок доскрольте новость до конца).

В этот раз модель подобрала себе темно-шоколадное бикини, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Модель показала фото с отеля, на котором позирует практически обнаженной – крошечный купальник позволил полной мерой подчеркнуть тонкую талию, железный пресс, а также аппетитную грудь Ратаковски.

Девушка решила не дополнять образ дополнительными украшениями и макияжем, поэтому ее внешний вид получился естественным и непринужденным.

Поклонники сошлись во мнении, что без макияжа Ратаковски выглядит мило и естественно, а ее фигура действительно идеальная.

"Хороший вид, красивые формы", "Так идеальная форма тела ..", "Какая бесстыдница, 😂", "Чертовски шикарные булочки", "Вы абсолютное совершенство!", "О, мой бог! Ow Вау! ".

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