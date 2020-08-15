Фітнес-модель Ана Чері похвалилася яскравим знімком, який запаморочив голову шанувальникам моделі

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе у формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

У мережі Instаgram у неї безліч фанатських груп, де користувачі мережі діляться знімками. Кілька годин тому на фанатській сторінці моделі з'явилося її відверте фото (щоб побачити його доскрольте новину до кінця).

Дівчина позувала на райському пляжі, присівши на колінах. Модель постала з розпущеним волоссям. Пляжний образ завершували макіяж з нюдовим блиском на губах і ніжним рум'янцем на щоках і невинний вираз обличчя.

Крім того, Чері обрала спокусливий смугастий купальник, який вона приспустила до талії. Напівголі груди дівчина прикрила руками, залишивши шанувальникам поле для фантазії.

Сміливий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і золотими прикрасами: кулоном і тонким колечком.

Гарячий знімок викликав у фанів моделі бурю емоцій і вони тут же кинулися обдаровувати її компліментами.

"Зводиш з розуму, дитинко", "Ммм такий спокусливий вигляд на цю дитинку", "розбурхує, крихта", " X потрібно більше таких купальників👙❤️❤️👙👙❤️», « це просто мед😙 🔥 🔥 😙", » неймовірно спокусливий і солодкий вигляд», « гаряче чертовски пружне і соковите тіло богині».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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