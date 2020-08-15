Фитнес-модель Ана Чери похвасталась ярким снимком, который вскружил голову поклонникам модели

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

В сети Instаgram у нее множество фанатских групп, где пользователи сети делятся снимками Чери. Несколько часов назад на фанатской страничке модели появилось ее откровенное фото (чтобы увидеть его доскрольте новость до конца).

Девушка позировала на райском пляже, присев на коленях. Модель предстала с распущенными волосами. Пляжный образ завершали макияж с нюдовым блеском на губах и нежным румянцем на щеках и невинное выражение лица.

Кроме того, Чери выбрала соблазнительный полосатый купальник, который она приспустила к талии. Полуголую грудь девушка прикрыла руками, оставив поклонникам поле для фантазии.

Смелый образ она дополнила солнцезащитными очками и золотыми украшениями: кулоном и тонким колечком.

Горячий снимок вызвал у фанов модели бурю эмоций и они тут же бросились одаривать ее комплиментами.

«Сводишь с ума, детка», «Ммм такой соблазнительный вид на эту детку», «Будоражит, крошка», «X нужно больше таких купальников👙❤️❤️👙👙❤️», « это просто мед 😙🔥🔥😙», «Невероятно соблазнительный и сладкий вид», « Горячее чертовски упругое и сочное тело богини».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

Как Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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