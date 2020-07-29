Стало известно, какие тарифы могут измениться перед началом отопительного сезона
Такое заявление во время брифинга сделала и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец, передает Politeka.net.
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Она успокоила украинцев и заверила, что цены на электричество для бытовых потребителей пока не будут пересматривать.
Однако, из-за запуска рынка газа стоимость голубого топлива для украинцев может вырасти.
Буславец напомнила, что тариф на электроэнергию фиксированный только для простого населения. Что же касается газа, у нас полностью либерализованный рынок.
И сейчас можно наблюдать беспрецедентно низкую цену на газ, а что будет дальше – покажет время, поскольку именно рынок формирует стоимость топлива.
Стоит отметить, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не меняется с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт/ч при потреблении до 100 кВт/ч, при потреблении свыше – 1 грн 68 коп. за кВт/ч.
Ранее мы сообщали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.
В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.
Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.
Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах
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