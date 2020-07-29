К чему нужно готовиться бытовым потребителям

Стало известно, какие тарифы могут измениться перед началом отопительного сезона

Такое заявление во время брифинга сделала и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец, передает Politeka.net.

Она успокоила украинцев и заверила, что цены на электричество для бытовых потребителей пока не будут пересматривать.

Однако, из-за запуска рынка газа стоимость голубого топлива для украинцев может вырасти.

Буславец напомнила, что тариф на электроэнергию фиксированный только для простого населения. Что же касается газа, у нас полностью либерализованный рынок.

И сейчас можно наблюдать беспрецедентно низкую цену на газ, а что будет дальше – покажет время, поскольку именно рынок формирует стоимость топлива.

Стоит отметить, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не меняется с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт/ч при потреблении до 100 кВт/ч, при потреблении свыше – 1 грн 68 коп. за кВт/ч.

Ранее мы сообщали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

Напомним, коммуналка взлетит в цене, украинцев предупредили о новых тарифах

Также Politeka писала, что Цены на газ взлетят, украинцев добьют новыми тарифами