Стало известно, у кого отберут квартиру и зарплату из-за долгов по коммуналке

Для многих украинцев карантин стал огромным ударом по карману. Часть граждан лишилась источника заработка, поэтому за коммунальные услуги приходилось отдавать буквально последнее.

Реструктуризация – не единственный механизм, который предлагает государство для погашения долга, передает издание Обозреватель.

По решению суда, долг могут удержать с заработной платы, но не 25% процентов, как при реструктуризации, а уже 50%, могут наложить арест и на имущество.

В Министерстве развития общин и территорий сразу успокоили граждан, массово отбирать имущество за долги не будут. Например, квартиру у злостного неплательщика можно забрать только тогда, когда у него есть другое жилье или сумма долга превышает 20 минимальных зарплат, то есть 94 460 грн. Такие случаи случались, но массового характера не приобрели.

"Бояться стоит скорее отключения, чем ареста имущества", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Дяченко.

Также к должникам будут применять санкции, которые перекликаются с нормами неплательщиков алиментов:

конфискация имущества,

запрет выезжать за границу,

пользоваться оружием,

охотиться.

Если не платить один год – к задолженности добавят 20% штрафа, если два – 30%, за три года долг вырастет на 50%.

Напомним, резкий скачок тарифов на коммуналку, украинцев уже предупредили.

Как сообщала Politeka, коммуналка подорожает, украинцев добили новыми тарифами.

Также Politeka писала, что в Украине взялись за должников по коммуналке, что важно знать.