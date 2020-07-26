В Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины, передает издание Обозреватель.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

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Неофициально судебные исполнители рассказывают: они, как и многие бюджетники, работают за 5-6 тыс. грн. В отличие от частных исполнителей, которые очень редко берутся за мелкие, тем более коммунальные, долги, никаких вознаграждений за удачные дела они не получают.

В этой ситуации чиновники разработали целую систему: деньги берут с должников и за то, чтобы не трогать их имущество. Исполнителю за это ничего не будет, а должник за несколько тысяч гривен может еще на несколько лет "забыть" о своем банковском долге.

Обратиться можно и к частным исполнителям. Они получают процент от взысканной суммы. Кроме того, в таком случае есть рычаги контроля за исполнением решений.

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Чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минимальных зарплат. На данный момент это 94,4 тыс. грн.

Ни у одного коммунального предприятия нет ресурса для того, чтобы судиться со всеми своими должниками, а часть коммунальных услуг невозможно отключить без доступа в квартиру, другие (отопление прим.ред.) вообще запрещено ограничивать.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.