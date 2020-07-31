За что будем платить больше

Украинцы должны быть готовы к изменению тарифов на электроэнергию

Об этом пишет Главком.

Известно, что некоторые тарифы будут пересмотрены уже с 1 августа 2020 года.

Так, уже в следующем месяце вырастет стоимость электроэнергии на 6% для малых небытовых потребителей.

Повышение стоимости связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Но простых потребителей пока повышение тарифов не затронет.

Отметим, что к малым небытовых потребителям относятся те, кто покупает электроэнергию для собственного потребления, не являются бытовыми потребителями и электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.

Счета с новыми суммами малые небытовые потребители должны получить до конца июля.

Ранее мы уже рассказывали о подорожании коммуналки с 1 августа 2020 года.

По словам и.о. главы Минэнергетики Ольги Буславец, в Украине могут изменить тариф на газ для бытовых потребителей.

Что касается тарифов на электоэнергию, то они должны до конца 2020 года остаться бессменными.

Цена на газ населения теперь напрямую зависит от рынка, который будет запущен в Украине с 1 августа 2020 года. Политики и чиновники больше не смогут влиять на формирование стоимости топлива.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина