Українська телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників своїми домашніми улюбленцями

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала милі фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Як виявилося, Леся завела собі декоративного кролика, який тепер розважає її разом з собачкою. На фото Нікітюк тримає пухнастого малюка в руках, сидячи в плетеному кріслі на вулиці, вона також притискає до себе песика, який примостився поруч. Красуня одягнена в легкий наряд небесно-блакитного кольору: шортики і короткий топ з рукавами. Леся закинула ногу на ногу і задумливо опустила погляд.

"Бубусьониш теж хоче лайк😍 Став лайк я лайкну теж 🐇", - написала телеведуча.

Користувачі соціальної мережі прокоментували домашніх вихованців Нікітюк і залишили багато приємних відгуків:

"Він немов іграшковий, просто неймовірно мімімішній"; "❤ ️ Милашки 😍"; "Милота яка"; " який пупсик😍 😍 🔥"; "не мучте кролика"; "божечки, який милаха)"; "щось песик завжди так дивиться на зайчика, я трошки хвилююся. Бережи їх❤️"; "а де його очі 🙈 Красунчик 😍"; "рівень милості зашкалює😍 😍 😍"; " чудовий маєш вигляд, Леся !!! 🔥🔥🔥".

Нагадавши, Українська Барбі Леся Нікітюк звела з розуму виглядом в занадто маленькому костюмі:»Боже, які...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк натягнула тісний купальник і побешкетувала перед камерою: "я знаю, ви чекали цього!».

Також Politeka писала про поповненні в родині Лесі Нікітюк, перші фото з малюком облетіли мережу « "який миленький".