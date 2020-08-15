Молодша сестра російської актриси Крістіни Асмус Карина показала свою спортивну фігуру у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео з убійного тренування на ноги. Як відомо, Карина є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики. Дівчина дуже активно займається спортом, що видно по її фігурі.

Варто відзначити, що зріст Карини всього 150 сантиметрів. Нещодавно вона розповіла шанувальникам, що в магазинах їй часто доводиться просити людей допомогти їй дістати щось з високих полиць. Крім цього, вдома вона тримає міні-драбинку, щоб діставати до полиць. Карина також зізналася, що через зріст вона комплексує.

На свіжих кадрах, якими поділилася красуня, вона тренувалася в спортзалі. Дівчина була одягнена в обтягуючий топ і лосини, які підкреслили її підкачані ноги і неймовірну фігурку. Карина робила різні вправи на нижню частину тіла. Вона робила випади, приседи, стрибки та інші вправи, які допомагають тримати свою «п'яту точку» у формі.

Варто відзначити, що Карина дуже схожа на свою старшу сестру. При цьому ще дві сестри артистки на них зовсім не схожі. Мало хто знає, але Асмус росла в багатодітній родині.

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