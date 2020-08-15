Младшая сестра российской актрисы Кристины Асмус Карина показала свою спортивную фигуру во всей красе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с убойной тренировки на ноги. Как известно, Карина является мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. Девушка очень активно занимается спортом, что видно по ее фигуре.

Стоит отметить, что рост Карины всего 150 сантиметров. Недавно она рассказала поклонникам, что в магазинах ей часто приходится просить людей помочь ей достать что-то с высоких полок. Кроме этого, дома она держит мини-лесенку, чтобы доставать до полок. Карина также призналась, что из-за роста она комплексует.

На свежих кадрах, которыми поделилась красотка, она тренировалась в спортзале. Девушка была одета в обтягивающий топ и лосины, которые подчеркнули ее подкачанные ноги и невероятную фигурку. Карина делала различные упражнения на нижнюю часть тела. Она делала выпады, приседы, прыжки и другие упражнения, которые помогают держать свою «пятую точку» в форме.

Стоит отметить, что Карина очень похожа на свою старшую сестру. При этом еще две сестры артистки на них совсем не похожи. Мало кто знает, но Асмус росла в многодетной семье.

Напомним, что молоденькая сестра Асмус забыла про стыд, сверкнув упругостями в мини-бикини: Кристина может гордиться.

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