Молодша сестра російської актриси Христини Асмус показала свою спортивну фігуру у всій красі
Як передає Politeka.net, фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Як відомо, Карина Асмус активно займається спортом і є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики. Сама Христина теж була спортсменкою до того, як вирішила стати актрисою. Напевно, завдяки досвіду і дисципліні у дівчат такі прекрасні фігури.
У себе в сторіс Карина опублікувала відео, на якому похвалилася своєю фігурою в бікіні. Дівчина позувала в чорному купальнику, показуючи фігурку спереду і ззаду. Крім цього, Карина розповіла, що зараз працює над тим, щоб пробігти марафон.
Варто відзначити, що виглядає молодша сестра актриси просто чудово. Христина може нею пишатися.
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Раніше ми писали, що Христина Асмус несподівано поділилася знімком в купальнику. Красуня вибрала монокіні, яке обтягнуло її точену фігуру. Після того, як Асмус оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, вона стала набагато частіше викладати в Instagram провокаційні фото.
Судячи з усього, фото в купальнику Христині здалося мало, і вона вирішила опублікувати кадри, на яких була абсолютно голою. Христина пожартувала, що розлучилася заради того, щоб опублікувати це фото.
Нагадаємо, що сумна Асмус після розлучення з Харламовим розкрила таємницю про своє минуле:"Мені соромно досі".
Також Politeka писала, що Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».
А ще Politeka повідомляла, що Асмус після розлучення з Харламовим пішла по руках, фото: «Жесть, якісь брудні мужики...».