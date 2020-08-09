Молодша сестра російської актриси Христини Асмус показала свою спортивну фігуру у всій красі

Як передає Politeka.net, фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Як відомо, Карина Асмус активно займається спортом і є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики. Сама Христина теж була спортсменкою до того, як вирішила стати актрисою. Напевно, завдяки досвіду і дисципліні у дівчат такі прекрасні фігури.

У себе в сторіс Карина опублікувала відео, на якому похвалилася своєю фігурою в бікіні. Дівчина позувала в чорному купальнику, показуючи фігурку спереду і ззаду. Крім цього, Карина розповіла, що зараз працює над тим, щоб пробігти марафон.

Варто відзначити, що виглядає молодша сестра актриси просто чудово. Христина може нею пишатися.

Раніше ми писали, що Христина Асмус несподівано поділилася знімком в купальнику. Красуня вибрала монокіні, яке обтягнуло її точену фігуру. Після того, як Асмус оголосила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим, вона стала набагато частіше викладати в Instagram провокаційні фото.

Судячи з усього, фото в купальнику Христині здалося мало, і вона вирішила опублікувати кадри, на яких була абсолютно голою. Христина пожартувала, що розлучилася заради того, щоб опублікувати це фото.

Нагадаємо, що сумна Асмус після розлучення з Харламовим розкрила таємницю про своє минуле:"Мені соромно досі".

Також Politeka писала, що Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».

А ще Politeka повідомляла, що Асмус після розлучення з Харламовим пішла по руках, фото: «Жесть, якісь брудні мужики...».