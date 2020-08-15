Російська поп-співачка і телеведуча Ольга Бузова знову виявилася об'єктом насмішок

Цього разу артистка зганьбилася тим, як хрестилася перед виходом на сцену. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "НеМалахов".

На записі Ольга в концертному вбранні хвилюється перед виходом до публіки й активно осіняє себе хресним знаменням. Однак, як виявилося, хреститься вона якось по-особливому.

"Лоб-ліво-право, лоб-ліво-право, яка ганьба! хто-небудь, навчіть богохульницю Бузову хреститися! Батюшка онлайн, ау, ви тут?",- підписав відео автор публікації.

І тут же він додав пару картинок про те, як потрібно правильно хреститися, і значення кожного руху руки при хресному знаменні.

Раніше ми розповідали про те, що ресторанний бізнес Бузової зазнав серйозних збитків. Як відомо, в 2018 році вона стала власницею мережі ресторанів, яка отримала назву "Бузфуд". Для того, запустити роботу закладів громадського харчування, артистці довелося вкласти близько 10 мільйонів рублів (3,7 мільйона гривень).

Ресторани зірки реаліті-шоу "Дом-2" розташовувалися на території Москви і Санкт-Петербурга. Однак, незважаючи на масштабні фінансові вкладення, мережа пішла в мінус вже на другий рік роботи.

У зв'язку з цим Бузовій довелося закрити один зі своїх закладів ще в минулому році. Як виявилося, в той час зірка втратила цілих 19 мільйонів рублів.

Ми також писали, що співачка похвалилася черговим досягненням у своєму житті. У себе в Instagram артистка розповіла, що знялася для обкладинки модного журналу. Але обкладинка виявилася не простою, а у вигляді ролика. Співачку нарядили в чорну класичну сукню і зробили модну укладку. Вона позувала на камеру, сміялася і була щаслива.

Нагадаємо, що Бузова приголомшила виглядом в одному ліфчику посеред вулиці.

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