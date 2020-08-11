Популярна російська телеведуча Настя Івлеєва здивувала зовнішністю після важкої хвороби

Як передає Politeka.net, свіже відео, на якому Настя привіталася з шанувальниками, з'явилося у неї в Instagram. Зірка виглядала посвіжілою і гарнішою, що дуже здивувало шанувальників, адже зовсім недавно артистка перехворіла китайським вірусом.

Тепер красуня позувала в автомобілі зі свіжою зачіскою і маскою на обличчі. Вона виглядала чудово, хоч її волосся і не було укладено як треба.

"Перше питання, яке ви поставите: що у тебе з зачіскою? А я вам скажу. Це називається творчий безлад", - зазначила Настя Івлеєва.

Далі телеведуча хотіла щось розповісти своїм шанувальникам, але сторіс обірвалася. Тим не менш, стало зрозуміло, що Настя вже одужала і приступила до роботи. Тим більше, що попереду у неї робота над сезоном шоу "Орел і решка".

Раніше ми писали, що 29-річна телеведуча поділилася фото, на якому постала в модному костюмі в клітинку. Красуня зробила трендову зачіску і розвалилася на кріслі. Образ доповнили рожеві кросівки. Івлеєва розповіла фанатам, що повертається до зйомок, тому дуже скоро вони отримають нову порцію контенту від улюбленої ведучої.

Нагадаємо, що Настя Івлеєва зі скорченим обличчям показала реалії життя з Елджеєм: "Горе в сім'ї".

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