Пенсії та субсидії в Україні почнуть розраховувати по-новому, Кабмін видав закон

У 2021 році в Україні будуть по-новому розраховувати штрафи, пенсії та інші соціальні виплати. З 1 липня 2021 року базові величини для соцвиплат і для грошових стягнень будуть пропонуватися встановити на позначці 2100 гривень.

Кабмін прописав законопроект де говориться, що в Україні хочуть поміняти підходи до нарахування прожиткового мінімуму і вдосконалення сфери його застосування, передає finance.ua.

У законопроекті прописано, що в Україні хочуть поміняти підходи до нарахування прожиткового мінімуму і вдосконалення сфери його застосування.

Розрахункову величину прожиткового мінімуму хочуть змінити:

для щомісячних соціальних виплат на базовий обсяг;

для розрахунку штрафів хочуть застосувати базову величину для грошових виплат і стягнень.

Також законом встановлено, що з 2022 року базові обсяги для соцвиплат, грошових платежів та стягнень зростатимуть щорічно, враховуючи інфляцію.

Варто нагадати, що рівень виплат для кожного окремого пенсіонера визначається індивідуально. При цьому враховують страховий стаж і зарплату пенсіонера, з якої були сплачені податки.

Законодавство України передбачає, що пенсійні виплати виплачуються без урахування зарплати, крім особливих випадків, які прописані в законах. Тобто, після призначення пенсії, кожен має право отримувати соцвиплати і паралельно працювати.

Нагадаємо, що українцям потрібно терміново звернутися до Пенсійного фонду, список змін.

Як Politeka повідомляла, що виплата пенсії може бути припинена, українців попередили про проблеми.