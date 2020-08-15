Пенсії та субсидії в Україні почнуть розраховувати по-новому, Кабмін видав закон
У 2021 році в Україні будуть по-новому розраховувати штрафи, пенсії та інші соціальні виплати. З 1 липня 2021 року базові величини для соцвиплат і для грошових стягнень будуть пропонуватися встановити на позначці 2100 гривень.
Кабмін прописав законопроект де говориться, що в Україні хочуть поміняти підходи до нарахування прожиткового мінімуму і вдосконалення сфери його застосування, передає finance.ua.
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У законопроекті прописано, що в Україні хочуть поміняти підходи до нарахування прожиткового мінімуму і вдосконалення сфери його застосування.
Розрахункову величину прожиткового мінімуму хочуть змінити:
- для щомісячних соціальних виплат на базовий обсяг;
- для розрахунку штрафів хочуть застосувати базову величину для грошових виплат і стягнень.
Також законом встановлено, що з 2022 року базові обсяги для соцвиплат, грошових платежів та стягнень зростатимуть щорічно, враховуючи інфляцію.
Варто нагадати, що рівень виплат для кожного окремого пенсіонера визначається індивідуально. При цьому враховують страховий стаж і зарплату пенсіонера, з якої були сплачені податки.
Законодавство України передбачає, що пенсійні виплати виплачуються без урахування зарплати, крім особливих випадків, які прописані в законах. Тобто, після призначення пенсії, кожен має право отримувати соцвиплати і паралельно працювати.
Нагадаємо, що українцям потрібно терміново звернутися до Пенсійного фонду, список змін.
Як Politeka повідомляла, що виплата пенсії може бути припинена, українців попередили про проблеми.