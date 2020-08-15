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Популярна українська актриса Катерина Нікітіна, яка задіяна в проектах "Квартал 95", показала свої таланти на пляжі

Як передає Politeka.net, серія фото з'явилася у Нікітіної в Instagram. Красуня показала свою неймовірну фігуру в купальнику, але особливу увагу шанувальників привернув шпагат зірки. Нікітіна позувала на пляжі і біля басейну, демонструючи чудеса розтяжки. Варто відзначити, що українська артистка з легкістю б утерла ніс російській балерині Анастасії Волочоковій, яка також любить сідати на шпагат в громадських місцях.

«Трішечки морського шпагату Вам в стрічку...STRETCHING-це не тільки красиво, але і дуже корисно! Шкіра еластичніша!✔️ Суглоби рухливіші!✔️ Менше травм і надривів!✔️ Одні➕", - підписала фото зірка.

За годину її фото зібрало майже 2 тисячі лайків. У коментарях артистці залишили масу компліментів.

"Мої очі покотилися до тебе (фотки вогонь) Кать треба зустрітися, мені потрібен автограф найкрасивішої з кварталу)», «як завжди, найкраща», «Знач ти спеціально це зробила, там на всю попу жовтий купальник», «нереальна», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Катерина Нікітіна є не тільки комедійною актрисою, а й гімнасткою.

Нагадаємо, що гаряча блондинка з "Квартал 95" в купальнику показала ідеальний вид на пляжі:"смажимо персики".

Як повідомляла Politeka, фігуриста шатенка з "Квартал 95" побешкетувала з другом в одному купальнику: пікантне фото підкорило мережу.