До чего же хороша

Популярная украинская актриса Екатерина Никитина, которая задействована в проектах "Квартал 95", показала свои таланты на пляже

Как передает Politeka.net, серия фото появилась у Никитиной в Инстаграм. Красотка показала свою невероятную фигуру в купальнике, но особое внимание поклонников привлек шпагат звезды. Никитина позировала на пляже и возле бассейна, демонстрируя чудеса растяжки. Стоит отметить, что украинская артистка с легкостью бы утерла нос российской балерине Анастасии Волочоковой, которая также любит садится на шпагат в общественных местах.

«Немножечко морского шпагата Вам в ленту...STRETCHING - это не только красиво, но и очень полезно! Кожа эластичней!✔️ Суставы подвижней!✔️ Меньше травм и надрывов!✔️ Одни ➕», - подписала фото звезда.

За час ее фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях артистке оставили массу комплиментов.

«Мои глаза укатились к тебе(фотки огонь) Кать надо встретится, мне нужен автограф самой красивой из квартала)», «Как всегда, лучшая», «Знач ты специально это сделала, там на всю попу желтый купальник», «Нереальная», - пишут пользователи сети.

Как известно, Екатерина Никитина является не только комедийной актрисой, но и гимнасткой.

Напомним, что горячая блондинка из "Квартал 95" в купальнике показала идеальный вид на пляже: "Жарим персики".

Как сообщала Politeka, фигуристая шатенка из "Квартал 95" пошалила с другом в одном купальнике: пикантное фото покорило сеть.

Также Politeka писала, что бесстыжая звезда "Квартал 95" в купальнике с наслаждением выгнулась, поразив алыми губками: "Вот это пейзаж!".