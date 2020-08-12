Актриса "Кварталу 95" Олександра Машлятіна приємно здивувала красою на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, спекотне фото з'явилося на сторінці "жіночого кварталу" в соціальній мережі "Instagram".

Для відпочинку на морі Саша одягла яскравий червоний купальник в білий горошок. Судячи з фото, вона нещодавно вийшла з води-волосся ще не встигли висохнути. Вона сидить на шезлонгу, посадивши собі на коліна симпотичного цуценя з жовтим нашийником. Як видно по радісному обличчю Машлятиной, вона дуже рада зустрічі з чотириногим другом, та й він залишився дуже задоволений.

"Чи бачили ви щось миліше цього фото?", - поинтересовалсь автори публікації.

Раніше інша учасниця, Катерина Нікітіна, показала свої літні кадри, зроблені на морі. Дівчина вийшла купуватися і позасмагати у жовтому купальнику з малюнком яскраво-червоних губ. Вона опустилася на коліна на пляжі біля самої води, дозволивши мокрим волоссям недбало струмувати по тілу. Актриса посміхалася і злегка нахилила тіло, щоб показати його ідеальні вигини у всій красі.

Крім того, своїм відпочинком в соцмережах хвалилася Ірина Сопонару, яка показала шанувальникам свій знімок у чорному купальнику. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

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