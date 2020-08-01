Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом одного з своїх улюблених конфітюрів

Як передає Politeka.net, своїми хитрощами в приготуванні солодощі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я люблю конфітюри за простоту їх приготування. Раніше я ділилася з вами рецептом конфітюру з смородини, аґрусу і імбиру, а сьогодні давайте готувати абрикосовий конфітюр з мадерою і мускатним горіхом", - зазначила кухар в підписі до посту.
 
Також вона підкреслила, що замість абрикос можна сміливо брати сливи.

"Про це конфітюр можу сказати, що він «б'є» всі рекорди по швидкості приготування - один з найбільш легких і швидких", - повідомила Глинська.

Для приготування вам знадобляться: 
  • 1 кг абрикос (без кісточки) або злив
  • 600 г цукру
  • 15 г цитрусового пектину
  • 0,5 л вина «Мадера»
  • 1/3 ч. л. мускатного горіха (порошку)
  • 30 мл лимонного фрешу

Спосіб приготування:

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Для початку, вам потрібно з'єднати цукор з пектином і мускатним горіхом. Відправляємо його в сотейник з «Мадерою» проварюємо 4-5 хвилин. (З моменту закипання).

Туди додаємо шматочки абрикос, проварюємо на середньому вогні 20 хвилин (з моменту закипання).

Часточки абрикос повинні бути товщиною не більше 2 див. В кінці додаємо лимонний фреш, знімаємо з вогню і розливаємо по банках.

Раніше, кулінарний експерт розповіла, як приготувати французьке печиво в домашніх умовах.

Вам знадобиться: ⁣

  • 50 грамів меду,
  • 200 грамів борошна,
  • 100 грамів цукру,
  • 60 мл молока,
  • 3 яйця,
  • 10 грамів розпушувача, ⁣
  • 200 грамів вершкового масла (помадка),
  • цедра одного лимона,
  • стручок ванілі (за бажанням).

У розм'якшене вершкове масло потрібно вбити цукор, збити кілька хвилин, після чого додати яйця, тепле молоко і мед. Борошно потрібно змішати з розпушувачем, ваніллю, цедрою, сіллю, після чого додати до суміші і замісити тісто. Його потрібно викласти в форму «Мадлен» або іншу будь-яку форму. Випікати Глинська радить від 8 до 20 хвилин при температурі 170 ° С.