Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом одного з своїх улюблених конфітюрів
Як передає Politeka.net, своїми хитрощами в приготуванні солодощі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Про це конфітюр можу сказати, що він «б'є» всі рекорди по швидкості приготування - один з найбільш легких і швидких", - повідомила Глинська.
Для приготування вам знадобляться:
- 1 кг абрикос (без кісточки) або злив
- 600 г цукру
- 15 г цитрусового пектину
- 0,5 л вина «Мадера»
- 1/3 ч. л. мускатного горіха (порошку)
- 30 мл лимонного фрешу
Спосіб приготування:
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Для початку, вам потрібно з'єднати цукор з пектином і мускатним горіхом. Відправляємо його в сотейник з «Мадерою» проварюємо 4-5 хвилин. (З моменту закипання).
Туди додаємо шматочки абрикос, проварюємо на середньому вогні 20 хвилин (з моменту закипання).
Часточки абрикос повинні бути товщиною не більше 2 див. В кінці додаємо лимонний фреш, знімаємо з вогню і розливаємо по банках.
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Вам знадобиться:
- 50 грамів меду,
- 200 грамів борошна,
- 100 грамів цукру,
- 60 мл молока,
- 3 яйця,
- 10 грамів розпушувача,
- 200 грамів вершкового масла (помадка),
- цедра одного лимона,
- стручок ванілі (за бажанням).
У розм'якшене вершкове масло потрібно вбити цукор, збити кілька хвилин, після чого додати яйця, тепле молоко і мед. Борошно потрібно змішати з розпушувачем, ваніллю, цедрою, сіллю, після чого додати до суміші і замісити тісто. Його потрібно викласти в форму «Мадлен» або іншу будь-яку форму. Випікати Глинська радить від 8 до 20 хвилин при температурі 170 ° С.
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