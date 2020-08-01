Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом одного з своїх улюблених конфітюрів

Як передає Politeka.net, своїми хитрощами в приготуванні солодощі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я люблю конфітюри за простоту їх приготування. Раніше я ділилася з вами рецептом конфітюру з смородини, аґрусу і імбиру, а сьогодні давайте готувати абрикосовий конфітюр з мадерою і мускатним горіхом", - зазначила кухар в підписі до посту.

Також вона підкреслила, що замість абрикос можна сміливо брати сливи.



"Про це конфітюр можу сказати, що він «б'є» всі рекорди по швидкості приготування - один з найбільш легких і швидких", - повідомила Глинська.



Для приготування вам знадобляться:

1 кг абрикос (без кісточки) або злив

600 г цукру

15 г цитрусового пектину

0,5 л вина «Мадера»

1/3 ч. л. мускатного горіха (порошку)

30 мл лимонного фрешу

Спосіб приготування:

Для початку, вам потрібно з'єднати цукор з пектином і мускатним горіхом. Відправляємо його в сотейник з «Мадерою» проварюємо 4-5 хвилин. (З моменту закипання).

Туди додаємо шматочки абрикос, проварюємо на середньому вогні 20 хвилин (з моменту закипання).

Часточки абрикос повинні бути товщиною не більше 2 див. В кінці додаємо лимонний фреш, знімаємо з вогню і розливаємо по банках.

Раніше, кулінарний експерт розповіла, як приготувати французьке печиво в домашніх умовах. Вам знадобиться: ⁣ 50 грамів меду,

200 грамів борошна,

100 грамів цукру,

60 мл молока,

3 яйця,

10 грамів розпушувача, ⁣

200 грамів вершкового масла (помадка),

цедра одного лимона,

стручок ванілі (за бажанням). У розм'якшене вершкове масло потрібно вбити цукор, збити кілька хвилин, після чого додати яйця, тепле молоко і мед. Борошно потрібно змішати з розпушувачем, ваніллю, цедрою, сіллю, після чого додати до суміші і замісити тісто. Його потрібно викласти в форму «Мадлен» або іншу будь-яку форму. Випікати Глинська радить від 8 до 20 хвилин при температурі 170 ° С.



