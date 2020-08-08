Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом свого улюбленого печива

Як передає Politeka.net , відеоурок вона опублікувала на своє YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Анонсувала даний рецепт вона на своїй сторінці в Instagram:

"Доброго ранку всім! А давайте сьогодні приготуємо з вами моє улюблене печиво?..Хрустке, з шоколадом і горішками - воно обов'язково стане і вашим улюбленим, достатньо лише раз приготувати!",- переконливо повідомила Єлизавета в підписі до посту.

Для приготування вам знадобиться:

150 г чорного шоколаду

70 г тростинного цукру

100 г вершкового масла

80 г цукрової пудри

50 г яйця

5 г розпушувача

150 г обсмажених горіхів (мигдаль, фундук, волоський горіх)

1 г солі

200 г борошна

Для початку вам потрібно обсмажити всі горіхи в духовці при температурі в 170 градусів 15 хвилин. Далі потрібно їх подрібнити за допомогою ножа. Тепер всі сухі інгредієнти готові, і їх можна змішати у великому посуді. Тепер можна додати масло, яйця і ретельно все перемішати.

З отриманої маси формуємо ковбаски, загортаємо їх в харчову плівку і відправляємо в холодильник на годину.

Як тільки вони "відпочинуть", їх можна порізати на кружечки і зайнятися випічкою: в розігріту до 170 градусів відправити на 15 хвилин.

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