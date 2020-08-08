Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом свого улюбленого печива
"Доброго ранку всім! А давайте сьогодні приготуємо з вами моє улюблене печиво?..Хрустке, з шоколадом і горішками - воно обов'язково стане і вашим улюбленим, достатньо лише раз приготувати!",- переконливо повідомила Єлизавета в підписі до посту.
Для приготування вам знадобиться:
- 150 г чорного шоколаду
- 70 г тростинного цукру
- 100 г вершкового масла
- 80 г цукрової пудри
- 50 г яйця
- 5 г розпушувача
- 150 г обсмажених горіхів (мигдаль, фундук, волоський горіх)
- 1 г солі
- 200 г борошна
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Для початку вам потрібно обсмажити всі горіхи в духовці при температурі в 170 градусів 15 хвилин. Далі потрібно їх подрібнити за допомогою ножа. Тепер всі сухі інгредієнти готові, і їх можна змішати у великому посуді. Тепер можна додати масло, яйця і ретельно все перемішати.
З отриманої маси формуємо ковбаски, загортаємо їх в харчову плівку і відправляємо в холодильник на годину.
Як тільки вони "відпочинуть", їх можна порізати на кружечки і зайнятися випічкою: в розігріту до 170 градусів відправити на 15 хвилин.
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