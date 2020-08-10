Діти Алли Пугачової і її дочки Христини Орбакайте підросли і зворушили сімейною ідилією

Як передає Politeka.net, архівне відео з Лізою, Гаррі і Клавою з'явилося на фанатській сторінці сімейства в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте до кінця).

У ролику малюки катаються у дворі будинку на широкій гойдалки. Гаррі і Ліза, спадкоємці Максима Галкіна, сидять з боків, а Клава сидить по центру і обіймає своїх родичів ззаду. Син Алли Пугачової одягнений в чорно-білу сорочку з короткими рукавами, короткі білі шорти і коричневі сандалі. Його сестру нарядили в білосніжне платтячко, а на клаві можна помітити лискучий наряд кремового кольору.

Користувачі соціальної мережі розчулилися таким видовищем і залишили багато позитивних коментарів. При цьому багато компліментів дісталися саме Клаві:

"Ліза, звичайно, хороша. Але Клавочка - принадна дівчинка. Скромна, спокійна і видно, що здібна. Буде висока в маму з татом, струнка. Всі троє хороші дітки, спостерігаю за ними в Інтернеті. Дивно добре виховують дітей Галкін і Пугачова. Галкін просто дає безкоштовний майстер клас з виховання дітей. Не палацові діти ростуть, ні!"; "Лизок поза всяким порівняння"; "Милашки"; "Клавочка рідкісний гість у цих дітей і Христина дуже рідкісний гість, дуже мало спілкується"; " цікава дитина-Ліза, вона вже артистка!!!!😍 "; "Ніжки у всіх Класні👍 💕 💕 💕"; "Клавочка вже така доросла, дуже мила, красива дівчинка!!!"; "Чудові діточки! Чарівні!👍👍👍🤩".

Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."

Як повідомляла Politeka, стало відомо, на кого насправді схожий син Пугачової і Галкіна: "Тут вже без слів!"

Також Politeka писала, що Алла Пугачова кардинально змінилася і зворушила кадрами з дітьми: "копія мами"