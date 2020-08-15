Головний герой шоу " Холостяк-10" Максим Михайлюк разом з молодою коханою засвітився під час відпочинку

Так, на фан-акаунтах постійно з'являються різні знімки пари, зроблені під час їх проведення часу - на романтичних вечорах, побаченнях і навіть в літаку. При цьому Макс і Даша на своїх сторінках фото не публікують і відносини не коментують.

Деякий час тому чоловік засвітився з моделлю під час їх романтичного вечора. Фотоколаж зі щасливою парою викликав цілу бурю в мережі, адже багато хто засуджує Макса за те, як він вчинив з Дашею Ульяновою.

"Вони такі щасливі, скажіть?",- йдеться на фан-сторінці «Холостяка».

Ось що відповідають фанати:

"Красиві👍 🔥 🔥", «дві різні люди, "я так бачу"», «ця йому точно борщі варити буде 😆», «після цієї у нього ще не одна буде», «не дуже 😵як то ,,натягнуті, емоції,не справжні 😎», «він що її удочерив. Їй же соплі можна підтирати. Не погана дівчинка, але не для нього. Ця вже точно далека від сімейного побуту», «дуже красива пара,будьте щасливі!!!!👍 😉 » , «Вона взагалі йому не підходить«,» жахлива пара з Дашею Ульяновою було краще«,» до чого треба було брати участь в шоу«,»макс Прости Ну ви зовсім не виглядай одумайся і поверни Ульянову".

Кілька місяців пара ніяк не відповідала на питання про свої стосунки, ігнорувала чутки і тим самим підігрівала плітки про себе. Після того, як Дарина і Макс офіційно заявили про те, що вони пара, приводів для обговорень в мережі стало ще більше.

Нагадаємо, у фіналі проекту чоловік вибрав амбітну і молоду гімнастку Дашу. Дівчина почала публікувати кадри з кільцем і інтригувати мережу заявами. Однак на пост-проекті з'ясувалося, що пара розпалася дуже швидко після завершення "Холостяка" через зраду Макса.

Даша розповіла, що молодий чоловік мав інтимний зв'язок з однією з учасниць на шоу під час зйомок. Вважаючи це зрадою, дівчина не змогла пробачити такої поведінки і розірвала відносини. Через пару тижнів після звістки про це, мучижна засвітився з новою обраницею - молодою моделлю Дариною Хлистун.

У мережі на фан-акаунтах спеціально публікуються знімки із зустрічей чоловіка з дівчиною, проте шанувальників цікавлять куди більше кадри з фотосесій артиста. Останнє фото, що з'явилося в мережі, на якому Макс уклав до себе на коліна дівчину без білизни, буквально вибухнув від гнівних коментарів

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

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